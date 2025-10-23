Die italienische Regierung hat einen neuen staatlich geförderten Bonus vorgestellt, um die Elektromobilität voranzutreiben. Privatkunden erhalten bis zu 11.000 Euro und kleine Unternehmen bis zu 20.000 Euro für den Kauf von Elektrofahrzeugen. Anträge können ab sofort gestellt werden. Bei Privatkunden gilt der Bonus beim Kauf eines Elektro-Pkw, während es bei kleinen Unternehmen ein leichtes Elektro-Nutzfahrzeug sein muss. Die Anträge müssen vor dem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.