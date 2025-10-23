ZF hat Sebastian Schmitt zum Leiter der Division Elektrifizierte Antriebstechnologien (E) ernannt. Er führt bisher die Produktlinie Elektrifizierte Antriebssysteme. Im Vorstand bleibt CEO Mathias Miedreich weiterhin für die Division E verantwortlich. Für die Division E, in der ZF die konventionelle, hybride und rein elektrische Pkw-Antriebstechnik gebündelt hat, ist es der zweite Chefwechsel in diesem Jahr: Denn Mathias Miedreich hatte seinerseits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net