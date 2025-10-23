FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach vorläufigen Quartalszahlen von 12,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem soliden Wachstum im Kerngeschäft des Spezialisten für Fernwartungs-Software stehe eine deutlich schwächere Entwicklung bei der übernommenen 1E gegenüber, schrieb Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A2YN900

