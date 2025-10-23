Stuttgart (ots) -Eine renommierte Auszeichnung für ein außergewöhnliches Gründach: Beim diesjährigen Wettbewerb "Gebäudegrün des Jahres 2025" vom Bundesverbands GebäudeGrün e.V. (BuGG®) wurde die Therme Amadé zum "BuGG®-Gründach des Jahres 2025" gewählt. Mit den BauderGREEN Gründachsystemen des Dachspezialisten Bauder entstand auf dem Dach der Erlebnis-Therme im österreichischen Pongau eine gestalterisch und technisch anspruchsvolle Dachbegrünung mit einer satten Pflanzendecke. Das ausgezeichnete Dach ist nicht nur ein Blickfang inmitten der alpinen Landschaft, sondern auch ein Symbol für nachhaltige Bauweise im Tourismus.Die Natur als LeitideeDas architektonisch anspruchsvolle Gründach der Therme Amadé setzte sich in der öffentlichen Abstimmung des desjährigen Wettbewerbs in der Kategorie "Dach" gegen 20 weitere internationale Dachbegrünungsobjekte durch und sicherte sich damit den begehrten Titel. Umgesetzt und eingereicht wurde das Projekt von Deutschlands führendem Dachsystemhersteller und BuGG-Mitglied Paul Bauder GmbH & Co. KG."Die Therme Amadé zeigt eindrücklich, dass sich Dachbegrünungen und anspruchsvolle Architektur nicht ausschließen - im Gegenteil. Wir sehen bei diesem Dach, wie sich beides großartig unterstützt", so Tim Bauder, Geschäftsführer der Paul Bauder GmbH & Co. KG. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren BauderGREEN Dachbegrünungssystemen dieses außergewöhnliche Objekt umsetzen durften und es jetzt auch im Rahmen des BuGG-Wettbewerbs ausgezeichnet wurde."Außergewöhnliches Gründach dank starkem SystemDer hochwertige Bauder Dachaufbau schützt die Wellnessoase von oben. Das Stuttgarter Unternehmen verantwortete den gesamten Dachaufbau - von der Dampfsperre bis zur extensiven Begrünung. Von insgesamt 4.800 m² Dachfläche wurden 4.100 m² begrünt. Die Besonderheit: Die Dachkonstruktion aus Brettschichtholz weist unterschiedliche Neigungen auf - von flach bis zu 45°, beim Rutschenturm sogar bis zu 83°.Das Gründach wurde von der Bauder Anwendungstechnik gemeinsam mit dem langjährigen Bauder Dachbegrünungspartner Karl Grübl aus Wiener Neudorf geplant und umgesetzt. Dank der speziellen rutschsicheren Systeme konnte ein gleichmäßiges Vegetationsbild geschaffen werden, das sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Die pflegeleichte Pflanzenauswahl aus Sedum, Kräutern und Gräsern sorgt für ein dauerhaft grünes und blühendes Dach, das nicht nur optisch in der alpinen Umgebung überzeugt, sondern auch ökologisch wertvoll ist.Der gesamte Dachaufbau, von der Dampfsperre bis hin zum Gründach, wurde ohne Durchdringungen und ohne mechanische Befestigungen ausgeführt. Als Dampfsperre wurde die BauderTHERM DS 1 DUO auf die darunterliegende Holzkonstruktion geklebt. Die oberseitigen THERM-Streifen ermöglichen es, die Wärmedämmung aus Polyurethan BauderPIR MF direkt mit der Dampfsperre ohne zusätzlichen Kleber zu verkleben. Die weiteren Lagen auf der Wärmedämmung wurden ebenfalls ohne mechanische Fixierung angebracht. Verwendet wurden die BauderTEC KSA DUO als erste Lage, Wurzelschutzbahnen aus Bitumen unter der BauderGREEN Extensivbegrünung, die BauderTHERMOPLAN T am unbegrünten Rutschenturm, die BauderKARAT in Granitschwarz für die nicht begrünten, felsenartigen Dachflächen.Die Dachbegrünung der Erlebnis-Therme Amadé steht exemplarisch für innovative, nachhaltige Architektur im alpinen Raum und zeigt, wie technische Präzision und gestalterische Integration Hand in Hand gehen können.Bildmaterial:Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link zum Download:https://cloud.bauder.de/s/aXyo4yCeHRmyTQECopyright: Paul Bauder GmbH & Co. KGAbb. 1: Das BuGG-Gründach des Jahres 2025: das außergewöhnliche Gründach der Therme Amadé in Altenmark im Pongau (Österreich)Quelle: Paul Bauder GmbH & Co. KGAbb. 2: BuGG-Präsident Dr. Gunter Mann (Mitte) überreicht Bauder Geschäftsführer Tim Bauder (rechts) und Michael Duss (links, Leiter Vertrieb Nutzdach bei Bauder) die Siegerplakette.Quelle: Bundesverband GebäudeGrünAbb. 3: Blick aus der Vogelperspektive auf das Siegerobjekt Therme Amadé: außergewöhnliches Gründach.Quelle: Paul Bauder GmbH & Co. KGAbb. 4: Ein satter Teppich aus Sedum, Kräutern und Gräsern fügt das Gebäude perfekt in die alpine Landschaft ein.Quelle: Paul Bauder GmbH & Co. KGBautafel:Objektbezeichnung:Therme Amadé (Altenmark im Pongau, Österreich)Baujahr:2010 (Gründach)Flächengröße Begrünung:4.100 Quadratmeter extensivBauherr:Therme Amadé Errichtungs- und Betriebs GmbHArchitekt:Gollwitzer ArchitektenDachbegrüner:Karl Grübl GmbHBegrünungssystem:BauderGREEN ExtensivbegrünungPressekontakt:Paul Bauder GmbH & Co. KGCéline DurerKorntaler Landstraße 6370499 Stuttgart0049-711-8807-537presse@bauder.deOriginal-Content von: Paul Bauder GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170105/6143563