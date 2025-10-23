Weybridge/England (ots) -Das Familienunternehmen HUF HAUS, Vorreiter für visionäre Architektur aus Holz und Glas, blickt auf drei erfolgreiche Jahrzehnte im englischen Markt zurück. Seit dem ersten Bauprojekt im Jahr 1995 hat das Unternehmen mehr als 300 Architektenhäuser in Großbritannien realisiert und wurde vielfach für seine hochmodernen, energieeffizienten Entwürfe ausgezeichnet. Ende September fand das große Jubiläumsfest mit 300 geladenen Gästen im Musterhaus "Riverview" in Weybridge statt.Vor 30 Jahren brachte HUF HAUS seine vom Bauhaus (https://www.huf-haus.com/de-de/kubus-haus/)inspirierte Architektur nach Großbritannien - zu einer Zeit, in der moderne Wohnkonzepte dort noch Seltenheitswert hatten und Neubauten fast ausschließlich durch große Bauträger umgesetzt wurden. Individuell geplante Häuser stellten eine Ausnahme dar, und Bauherren scheuten oft die organisatorische Komplexität, die mit einem eigenen Bauprojekt verbunden war.HUF HAUS begegnete dieser Zurückhaltung mit einem klaren Versprechen: Architektur, Planung, Fertigung und Bau in höchster Qualität - und aus einer Hand. Das Konzept des schlüsselfertigen Bauens gibt Kundinnen und Kunden, damals wie heute, die Sicherheit, alle Leistungen von einem eingespielten Expertenteam zu erhalten - transparent, zuverlässig und präzise umgesetzt."Wir dürfen uns glücklich schätzen, seit 113 Jahren ein echtes Familienunternehmen zu sein - und freuen uns umso mehr, heute 30 Jahre HUF HAUS in Großbritannien feiern zu dürfen. Die prägende Persönlichkeit all dieser erfolgreichen Jahre ist mein Onkel und Architekt Peter Huf. Ihm gilt unser tiefer Dank! Nach einem herausfordernden Start in diesem wunderschönen Land vor drei Jahrzehnten hat HUF HAUS einen beeindruckenden Weg zurückgelegt und steht heute für schlüsselfertigen Service und eine visionäre, nachhaltige Architektur", so Christian Huf, geschäftsführender Gesellschafter von HUF HAUS.Für die Hausplanung ist das Architekturteam rund um Peter Huf zuständig, der vor 30 Jahren das erste HUF Haus per Handskizze anfertigte. "Damals hörte ich oft Fragen wie: 'Warum ausgerechnet nach Großbritannien - in ein Land mit so konservativer Architektur?' Doch die Erklärung liegt auf der Hand: Die englische Landschaft ist großartig. Ich war fest davon überzeugt, dass die spektakuläre Natur und HUF Häuser zusammengebracht werden mussten."Zum 30-jährigen Jubiläum lädt HUF HAUS zu einer Reihe von Veranstaltungen und Open-House-Erlebnissen im Musterhaus in Weybridge, Surrey, ein. Die Feierlichkeiten geben Einblicke in die Entwicklung des HUF Designkonzepts, stellen neue Smart-Home-Innovationen vor und zeigen Wege in die Zukunft des nachhaltigen Luxuswohnens auf.Mit der wachsenden Nachfrage nach energieeffizienten, individuell geplanten Häusern (https://www.huf-haus.com/de-de/traumhaus/) hat HUF HAUS die britische Baukultur nachhaltig beeinflusst - und gezeigt, dass modernes Wohnen auch jenseits traditioneller Bauweisen möglich ist. Mit spannenden Projekten und Kooperationen über die Landesgrenzen hinaus blickt das Familienunternehmen voller Zuversicht auf die kommenden Jahrzehnte - und darauf, modernes Wohnen immer wieder neu zu definieren.Pressekontakt:HUF HAUS GmbH & Co. KGAnn-Kathrin HörterFranz-Huf-Straße 156244 Hartenfelspresse@huf-haus.comOriginal-Content von: HUF HAUS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77085/6143560