Dr. Dennis Riedl: Silber - Historischer Durchbruch trotz Korrektur

Silber durchbricht 45-Jahres-Hoch: Riedl und Stork sehen historischen Moment

Nach 45 Jahren hat Silber das legendäre Hoch von 1980 durchbrochen. Dr. Dennis Riedl und Edelmetall-Experte Carsten Stork sehen einen historischen Wendepunkt.

Der 45-Jahres-Widerstand ist gefallen

"Silber hat das 1980er Hoch gerissen - das ist ein historischer Moment", erklärt Carsten Stork. Seit dem Hunt-Brothers-Squeeze 1980 kämpfte Silber vergeblich gegen diese psychologische Barriere. "Jetzt ist der Weg nach oben frei."

Strukturelle Defizite als Treiber

Anders als 1980 basiert die aktuelle Rally auf fundamentalen Faktoren. "Wir sehen strukturelle Angebotsdefizite, die 5 bis 10 Jahre anhalten werden", betont Stork. Die Solarindustrie verbraucht massiv Silber, neue Minen fehlen, Recycling kann die Lücke nicht schließen.

Industriemetall mit monetärer Komponente

Silber vereint zwei Welten: Industrienachfrage und monetäre Funktion. "70% der Nachfrage kommt aus der Industrie, aber die monetäre Komponente wird stärker", analysiert Riedl. Investoren entdecken Silber als Inflationsschutz neu.

Solarindustrie als Gamechanger

Der Photovoltaik-Boom treibt die Silbernachfrage exponentiell. "Jedes Solarpanel braucht Silber - und die Welt baut Millionen davon", so Stork. China allein plant massive Kapazitätserweiterungen.

Gold-Silber-Ratio signalisiert Potenzial

Die Gold-Silber-Ratio liegt historisch hoch. "Wenn Silber aufholt, ist das Potenzial enorm", erklärt Stork. Historisch schwankte die Ratio zwischen 15:1 und 80:1 - aktuell liegt sie über 80:1.

Keine konkreten Kursziele

Beide Experten vermeiden konkrete Prognosen. "Wir operieren in neuen Höhen - klassische Chartanalyse greift nicht mehr", warnt Riedl. Stattdessen fokussieren sie auf fundamentale Treiber.

Risiken bleiben

Trotz Optimismus bleiben Risiken: Rezession könnte Industrienachfrage dämpfen, technologische Substitution ist möglich, Volatilität bleibt hoch. "Silber ist nichts für schwache Nerven", mahnt Stork.

Jahresendhausse erwartet

Für Q4 und Q1 erwarten beide eine Fortsetzung der Rally. "Historisch sind diese Quartale stark für Edelmetalle", so Riedl. Saisonalität und fundamentale Stärke sprechen für weitere Gewinne.

Fazit

Silber hat nach 45 Jahren einen historischen Durchbruch geschafft. Strukturelle Defizite, Solarindustrie-Boom und monetäre Nachfrage treiben das Metall. Riedl und Stork sehen die Rally erst am Anfang - bei allen Risiken.

