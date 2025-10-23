Vor einigen Wochen wurde sie bereits angekündigt, jetzt ist sie hier. Mit einer American Express Kreditkarte für Mitglieder von Coinbase One lockt das Unternehmen mit bis zu vier Prozent Cashback in Bitcoin auf jeden Einkauf und fordert damit zudem den Konkurrenten Gemini direkt heraus.Max Branzburg, Produktchef bei Coinbase, kündigte das neue Angebot gestern über einem X-Livestream an. Die "Coinbase One Card" ist ab sofort für alle US-Kunden zugänglich, die eine Mitgliedschaft bei Coinbase One ...

