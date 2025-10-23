EQS-News: GBC AG
Augsburg, 23. Oktober 2025
Die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird vom 12. bis 13. November 2025 im The Charles Hotel - Rocco Forte in München stattfinden.
Wir freuen uns, folgende weitere Gesellschaften begrüßen zu dürfen:
Investoren und Pressevertreter können individuelle 1on1-Meetings bis zum 28. Oktober anfragen. Diese werden in der Regel am Tag des Hauptvortrags des jeweiligen Unternehmens geplant.
Sind Sie bereits zur MKK angemeldet und wünschen Gespräche mit den neu hinzugekommenen oder weiteren Unternehmen?
Zusätzliche Gespräche können Sie gerne unter folgendem Link buchen:
?? https://mkk-konferenz.de/nachmeldung-1on1s/
Anmeldung zur MKK:
Die Anmeldung für die Konferenz und die Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens 06. November unter www.mkk-konferenz.de möglich.
Bitte beachten Sie die Änderungen im Programm:
?? https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/
Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!
Herzliche Grüße
Jörg Grunwald
Vorstand
-------------------------------------------------------------------
Kontakt für allgemeine Rückfragen:
Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker
GBC AG - Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: konferenz@gbc-ag.de
-------------------------------------------------------------------
SAVE THE DATE 2026
41. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München
42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München
