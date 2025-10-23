NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Im Hautpflegegeschäft halte die Schwäche an, schrieb Callum Elliott am Donnerstag nach den Quartalszahlen der Hamburger./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005200000
© 2025 dpa-AFX-Analyser