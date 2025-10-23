Die Adastra Group, ein weltweit führendes Unternehmen für Künstliche Intelligenz und Data Analytics, wurde mit dem AWS Automotive Competency Status ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht Adastras Erfolgsbilanz in der digitalen Transformation der Automobilindustrie mit skalierbaren, cloudnativen AWS-Technologien.

"Diese Auszeichnung unterstreicht unsere tiefgreifende Branchenexpertise und unser Engagement, datengestützte Innovationen mit messbarem Mehrwert zu liefern. Mit globaler Präsenz und interdisziplinären Teams in den wichtigsten Automotive-Regionen begleiten wir unsere Kunden von der Strategie bis zur Umsetzung von der CRM-Migration und Vertriebsoptimierung bis hin zu Connected Mobility und digitaler Kundeninteraktion."

Cem Bilir, EVP, Automotive Manufacturing Sales, Adastra

Als AWS Automotive Competency Partner ist Adastra bekannt für die Bereitstellung sicherer und leistungsfähiger Cloud-Infrastrukturen, die Innovation im Automotive-Sektor vorantreibt.

Adastras Präsenz in der europäischen Automobil- und Fertigungsindustrie ist entscheidend für seinen Erfolg. Dank umfassender Fachkompetenz insbesondere an den Standorten in Deutschland und der Tschechischen Republik arbeitet Adastra eng mit führenden OEMs zusammen, um IT-Landschaften zu modernisieren, Geschäftsprozesse wie Lieferketten zu optimieren und neue Geschäftsmodelle auf Basis von Daten und KI auf AWS zu erschließen.

Unterstützt von globalen Delivery-Zentren bringen die Teams von Adastra mehr als zwei Jahrzehnte praktische Erfahrung in unterschiedlichen Geschäftsbereichen mit und helfen Kunden dabei, Standards für Nachhaltigkeit, Compliance und digitale Innovation auf der ganzen Welt zu erfüllen.

Relevante Anwendungsfälle für die Automobilbranche:

Adastra unterstützt Automobilhersteller bei der Modernisierung von Prozessen und der Innovation mit AWS unter anderem durch folgende Lösungen:

Digitale Kundeninteraktion : Markenbindung und Kundentreue werden durch hochpersonalisierte Erlebnisse gestärkt. KI-gestützte Kundeneinblicke, Verhaltensanalysen und intelligente Interaktionen vertiefen Kundenbeziehungen, steigern die Zufriedenheit und fördern Wiederkäufe.

: Markenbindung und Kundentreue werden durch hochpersonalisierte Erlebnisse gestärkt. KI-gestützte Kundeneinblicke, Verhaltensanalysen und intelligente Interaktionen vertiefen Kundenbeziehungen, steigern die Zufriedenheit und fördern Wiederkäufe. Vertriebswachstum Funnel-Optimierung : Umsatzsteigerung durch datenbasierte Vertriebsstrategien, die die Customer Journey vom Lead bis zum Kauf optimieren. Mit fortschrittlicher Analyse und KI-basierter Kundensegmentierung können Zielgruppen präzise angesprochen, Nachfragetrends vorhergesagt und Angebote individuell gestaltet werden für stärkere Kundenbindung, nachhaltige Profitabilität und Wettbewerbsvorteile.

: Umsatzsteigerung durch datenbasierte Vertriebsstrategien, die die Customer Journey vom Lead bis zum Kauf optimieren. Mit fortschrittlicher Analyse und KI-basierter Kundensegmentierung können Zielgruppen präzise angesprochen, Nachfragetrends vorhergesagt und Angebote individuell gestaltet werden für stärkere Kundenbindung, nachhaltige Profitabilität und Wettbewerbsvorteile. Connected Mobility neue Umsatzquellen : Nutzung vernetzter Fahrzeugdaten zur Entwicklung differenzierter Services und Geschäftsmodelle von personalisierten Mobilitätserlebnissen bis zu neuen datengetriebenen Vermarktungs- und Umsatzmöglichkeiten.

: Nutzung vernetzter Fahrzeugdaten zur Entwicklung differenzierter Services und Geschäftsmodelle von personalisierten Mobilitätserlebnissen bis zu neuen datengetriebenen Vermarktungs- und Umsatzmöglichkeiten. CRM-Migration zu Salesforce : Nahtlose Migration von Altsystemen und -berichten in eine moderne AWS- und Tableau-Plattform für bessere Analysefunktionen, Reporting und geschäftliche Agilität.

: Nahtlose Migration von Altsystemen und -berichten in eine moderne AWS- und Tableau-Plattform für bessere Analysefunktionen, Reporting und geschäftliche Agilität. Reduktion manueller Arbeit für Servicemitarbeitende: Automatisierte Fallbearbeitung mit Salesforce und AWS deckt einen Großteil der eingehenden Fälle ab, reduziert die Arbeitslast der Mitarbeitenden und erhöht die betriebliche Effizienz.

Weitere Informationen zu Adastras Expertise im Automobilbereich: https://adastracorp.com/de/branchen/automobil/

Mehr über unsere Zusammenarbeit mit AWS: https://adastracorp.com/de/aws/

Über Adastra

Adastra ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI- und datengestützte Transformation. Seit über 25 Jahren unterstützt Adastra Organisationen dabei, Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll, strategisch und skalierbar einzusetzen.

Adastra hilft Enterprise-Kunden, Geschäftswert durch Dateninnovation, operative Exzellenz und intelligente Kundeninteraktion zu erschließen. Führende globale Marken vertrauen auf Adastras durchdachte Strategien, fundierte Governance und tiefe technische Expertise.

Von der Vision bis zur Umsetzung begleitet Adastra Organisationen in jeder Phase ihrer KI-, Daten- und Cloud-Reise und schafft zukunftsfähige Lösungen mit messbarem, nachhaltigem Impact.

Das Unternehmen ist in zentralen Branchen tätig, darunter Finanzdienstleistungen, Automobilindustrie, Fertigung, Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT), Gesundheitswesen, Einzelhandel und Professional Services. Weltweit beschäftigt das Unternehmen über 2.000 Fachkräfte in marktorientierten und globalen Delivery-Zentren.

