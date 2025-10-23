Zuletzt erlebte die D-Wave Quantum-Aktie den größten Kurseinbruch ihrer Börsengeschichte. Innerhalb von fünf Tagen ging es mit dem Kurs des kanadischen Quantencomputerherstellers um -40% bergab. Doch am Donnerstagmorgen meldet sich D-Wave Quantum mit einem Kursplus von +25% eindrucksvoll zurück. Was steckt hinter dem plötzlichen Rebound und wie sollten Anleger auf ihn reagieren? Washington bewegt die Kurse Noch nie zuvor in der Geschichte der Vereinigten ...

