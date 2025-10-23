Zuletzt erlebte die D-Wave Quantum-Aktie den größten Kurseinbruch ihrer Börsengeschichte. Innerhalb von fünf Tagen ging es mit dem Kurs des kanadischen Quantencomputerherstellers um -40% bergab. Doch am Donnerstagmorgen meldet sich D-Wave Quantum mit einem Kursplus von +25% eindrucksvoll zurück. Was steckt hinter dem plötzlichen Rebound und wie sollten Anleger auf ihn reagieren? Washington bewegt die Kurse Noch nie zuvor in der Geschichte der Vereinigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de