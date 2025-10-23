Meta führt neue Funktionen ein, die insbesondere ältere Menschen vor Online-Betrug schützen sollen: Warnhinweise bei Bildschirmübertragung in Whatsapp sowie erweiterte Betrugserkennung in Messenger. Meta hat in einem Blogpost neue Schutzfunktionen für seine Messenger-Dienste Whatsapp und Messenger vorgestellt - mit Fokus auf den Schutz älterer Menschen vor Online-Scams. In Whatsapp soll künftig eine Warnung erscheinen, wenn Nutzer:innen während eines ...

