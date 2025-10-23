FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Insgesamt zeige sich der Spezialchemiekonzern widerstandsfähig in einem schwierigen Marktumfeld. Der leicht gesenkte operative Ergebnisausblick (Ebitda) entspreche nun der Konsensschätzung. Im Schlussquartal könnte sich die Profitabilität saisonal und dank der Kostenseite etwas verbessern. Eine Rückstellung für einen Rechtsstreit in Australien laste auf der Aktie, die er für günstig bewertet halte./gl/ajx



