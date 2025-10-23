Düsseldorf (ots) -TK Maxx, der führende Off-Price-Einzelhändler, und das Rwenzori Sustainable Trading Centre feiern ihre langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit dem Launch einer neuen Home-Kollektion. Ab sofort erhältlich, unterstreicht diese das Engagement von TK Maxx für fairen Handel und soziale Verantwortung, das seit über einem Jahrzehnt das Leben von Tausenden in Uganda positiv verändert.Seit 2012 unterstützt TK Maxx über 2.000 Kunsthandwerkerinnen in der malerischen Rwenzori-Region Ugandas durch faire Handelspartnerschaften. Das Herzstück dieser Partnerschaft ist das 2011 in enger Zusammenarbeit mit über 6.000 Einheimischen entwickelte Sustainable Trade Programme. Dieses Programm, an dem derzeit über 6.000 Kleinbauern, Produzenten und Kunsthandwerker in Bauernkooperativen und Kunsthandwerksverbänden beteiligt sind, ermöglicht es Eltern, ihr Einkommen aus der Produktion und dem Verkauf von Kaffee, Kakao, Baumwolle und Kunsthandwerk zu erhöhen. Das übergeordnete Ziel: Sicherzustellen, dass ihre Kinder eine Grundschulausbildung abschließen können - ein entscheidender Schritt für eine bessere Zukunft und die Entfaltung ihres vollen Potenzials. Und das nicht ohne Erfolg, denn das Programm hat in den letzten Jahren in den 12 beteiligten Gemeinden zu einer erhöhten Einschulungsrate beigetragen.Durch das Sustainable Trade Programme haben über 6.000 Menschen direkt von einem verbesserten Einkommen profitiert. Zählt man ihre Familien hinzu, sind indirekt über 48.000 Menschen positiv beeinflusst worden. Die meisten der Bauernkooperativen sind Fairtrade-zertifiziert, was ihnen nicht nur gerechtere Preise und besseren Zugang zu internationalen Märkten sichert, sondern auch eine Sozialprämie für ihre Produkte, die direkt in die Gemeinschaft reinvestiert wird.TK Maxx ist stolz darauf, ihre Produkte in den Stores verkaufen zu können - vom preisgekrönten Rwenzori-Kaffee bis zu traditionellen handgefertigten Körben und Kunsthandwerk. Seit dieser Woche ist eine neue Home-Kollektion erhältlich, durch die die Kund*innen die Schönheit Ugandas erleben können. Jedes Stück der Kollektion ist ein Zeugnis traditioneller Handwerkskunst, gefertigt aus lokal bezogenen Materialien und mit Techniken, die über Generationen weitergegeben wurden. Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die lokalen Familien und Gemeinden wirtschaftlich, sondern bewahrt auch ein reiches kulturelles Erbe und schafft Perspektiven.Die neue Rwenzori-Kollektion ist ab sofort in den TK Maxx Stores, online und per App erhältlich.Pressekontakt:TK Maxx PressekontaktBurson GmbHTel: +49 (0) 174 207 352 4E-Mail: tkmaxxdeutschland@bursonglobal.comOriginal-Content von: TK Maxx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101088/6143632