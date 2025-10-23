Dr. Dennis Riedl: Platin - Massives Aufholpotenzial

Anzeige / Werbung

Platin: Stork sieht massives Aufholpotenzial zum Gold-Preis

Platin ist das vergessene Edelmetall - doch Carsten Stork und Dr. Dennis Riedl sehen massives Aufholpotenzial. Die fundamentale Story wird unterschätzt.

Historische Unterbewertung

"Platin notierte historisch über dem Goldpreis - heute liegt es 50 Prozent darunter", erklärt Stork. Diese Diskrepanz ist historisch ungewöhnlich und bietet Chancen. "Die Unterbewertung ist extrem."

Wasserstoff-Wirtschaft als Katalysator

Die aufkommende Wasserstoff-Wirtschaft braucht Platin für Brennstoffzellen. "Jede Brennstoffzelle benötigt Platin als Katalysator", betont Stork. Mit dem globalen Push für grünen Wasserstoff steigt die Nachfrage strukturell.

Strukturelle Angebotsdefizite

Wie bei Silber sieht Stork auch bei Platin strukturelle Defizite. "Die Minen können die Nachfrage nicht decken - und neue Projekte dauern Jahre", analysiert er. Südafrika dominiert die Produktion, politische Risiken inklusive.

Industrielle Vielseitigkeit

Platin wird in Katalysatoren, Schmuck, Elektronik und Chemie eingesetzt. "Die industrielle Nachfrage ist breit diversifiziert", erklärt Riedl. Diese Vielseitigkeit stabilisiert die Nachfrage.

Investmentnachfrage erwacht

Lange ignorierten Investoren Platin. "Jetzt entdecken sie das Metall neu", so Stork. ETF-Zuflüsse steigen, physische Nachfrage wächst. "Die monetäre Komponente kehrt zurück."

Aufholpotenzial zum Goldpreis

Wenn Platin nur die Hälfte der historischen Prämie zu Gold zurückgewinnt, liegt das Potenzial bei 50-100%. "Das ist konservativ gerechnet", betont Stork. Bei voller Rückkehr zur historischen Ratio wäre noch mehr möglich.

Risiken nicht unterschätzen

Automobilindustrie könnte auf Elektromobilität umsteigen und Katalysatoren-Nachfrage senken. Rezession würde Industrienachfrage dämpfen. "Platin ist zyklischer als Gold", warnt Riedl.

Jahresendhosse inklusive

Auch Platin sollte von der erwarteten Edelmetall-Rally in Q4/Q1 profitieren. "Wenn Silber und Gold steigen, zieht Platin mit", prognostiziert Stork.

Fazit

Platin ist historisch unterbewertet und bietet massives Aufholpotenzial zum Goldpreis. Wasserstoff-Wirtschaft, strukturelle Defizite und erwachende Investmentnachfrage sind Katalysatoren. Stork und Riedl sehen 50-100% Potenzial bei Normalisierung der Gold-Platin-Ratio.

