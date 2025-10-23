© Foto: Revierfoto - RevierfotoKering überzeugt mit deutlich besseren Umsatzzahlen als erwartet. Gucci zeigt erstmals seit Monaten eine klare Erholung. Die Aktie steigt um 9 Prozent. Der Verkauf der Beauty-Sparte an L'Oréal könnte die Bilanz stärken.Die Aktie des französischen Luxuskonzerns Kering, zu dem die Marken Gucci, Saint Laurent und Balenciaga gehören, ist am Donnerstag zeitweise um fast 9 Prozent gestiegen. Grund dafür waren besser als erwartete Umsatzzahlen des Mutterkonzerns. Zwar gingen die Umsätze von Kering insgesamt im dritten Quartal um 5 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro zurück, doch fiel das Minus deutlich geringer aus als im zweiten Quartal, als ein Einbruch von 15 Prozent zu verkraften war. Besonders …Den vollständigen Artikel lesen ...
