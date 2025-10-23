© Foto: Revierfoto - Revierfoto

Kering überzeugt mit deutlich besseren Umsatzzahlen als erwartet. Gucci zeigt erstmals seit Monaten eine klare Erholung. Die Aktie steigt um 9 Prozent. Der Verkauf der Beauty-Sparte an L'Oréal könnte die Bilanz stärken.Die Aktie des französischen Luxuskonzerns Kering, zu dem die Marken Gucci, Saint Laurent und Balenciaga gehören, ist am Donnerstag zeitweise um fast 9 Prozent gestiegen. Grund dafür waren besser als erwartete Umsatzzahlen des Mutterkonzerns. Zwar gingen die Umsätze von Kering insgesamt im dritten Quartal um 5 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro zurück, doch fiel das Minus deutlich geringer aus als im zweiten Quartal, als ein Einbruch von 15 Prozent zu verkraften war. Besonders …