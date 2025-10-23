© Foto: Eli Hartman/Odessa American - dpa-Bildfunk

Neue US-Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil treiben den Ölpreis nach oben. Washington erhöht den Druck auf Moskau - und auch auf Indien, das weiter russisches Öl kauft.Ein politischer Paukenschlag aus Washington hat am Mittwochabend die Ölpreise in die Höhe getrieben: Die US-Regierung unter Präsident Trump hat neue Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt, woraufhin der Markt sofort reagierte. Brent-Rohöl stieg innerhalb weniger Stunden um fast 3 Prozent auf 64,42 US-Dollar je Barrel, während US-Öl der Sorte WTI auf 60,24 US-Dollar zulegte. Auch am Donnerstagvormittag notiert der Ölpreis weiterhin deutlich im Plus: Ein Barrel Brent-Öl kostet …