WARSCHAU, Polen, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die mBank und PGGM haben eine Kreditrisikoteilung vereinbart, die auf ein Portfolio aus Unternehmenskrediten in Polen in Höhe von 3,8 Mrd. PLN referenziert. Etwa 75?% des Portfolios sind durch die Finanzierung von Windparks und Photovoltaikanlagen abgesichert. Der verbleibende Teil des Portfolios betrifft Projektfinanzierungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Telekommunikation und anderen für den Kreditgeber strategisch wichtigen Branchen.

Dies ist die erste groß angelegte Projektfinanzierungstransaktion mit erheblichem Risikotransfer (SRT) in der MOEL-Region, die in erster Linie durch ein Portfolio aus erneuerbaren Energien gesichert ist. Es ist außerdem das dritte Finanzierungsgeschäft zwischen der mBank und PGGM innerhalb von drei Jahren.

Das Finanzierungsgeschäft stellt einen wichtigen Meilenstein für die mBank dar und wird kurz nach der Bekanntgabe der neuen Strategie der mBank für 2026-2030 mit dem Titel "Full Speed Ahead!" umgesetzt. Sie trägt dazu bei, die Nachhaltigkeitsagenda der Bank voranzubringen. Im Rahmen dieser strategischen Ausrichtung beabsichtigt die Bank, bis 2030 15?% ihres Unternehmenskreditportfolios für nachhaltige Finanzierungen bereitzustellen und damit zur Energiewende der polnischen Wirtschaft beizutragen.

Für PGGM und seinen Endinvestor PFZW bietet das Finanzierungsgeschäft eine einzigartige Gelegenheit, die Energiewende in Mittel- und Osteuropa zu unterstützen. Sie spiegelt das langjährige Engagement von PGGM und PFZW wider, im Rahmen des 3D-Investmentansatzes von PFZW einen Beitrag zu den Sustainable Development Goals (Ziele für nachhaltige Entwicklung) zu leisten und gleichzeitig die strategische Beziehung zur mBank zu stärken.

Die Finanzierung wurde in Übereinstimmung mit dem Rechtsrahmen der Europäischen Union für die Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos (Significant Risk Transfer, SRT) strukturiert, wodurch die Einhaltung der Anforderungen an die Eigenkapitalentlastung gewährleistet ist.

Luca Paonessa, Lead Portfolio Manager, Credit Risk Sharing bei PGGM: "Dies ist die dritte gemeinsame Transaktion mit der mBank und die erste, bei der Nachhaltigkeit und Energiewende im Vordergrund stehen. Wir sind besonders stolz auf dieses Projekt, da zwei unserer Anlageprinzipien untermauert werden: der Fokus auf Partnerschaften mit gleich gesinnten Banken und die Überzeugung, dass Banken eine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen können. Das Projekt zeigt schließlich, dass die Kreditrisikoteilung ein wirksames Instrument ist, um privates Kapital für eine nachhaltige Entwicklung zu mobilisieren. Es entspricht daher voll und ganz dem 3D-Anlageansatz von PGGM, bei dem wir ein optimales Gleichgewicht zwischen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit für die Vorsorgevermögen der PFZW anstreben."

Karol Prazmo, Geschäftsführer - Treasury & Investor Relations bei der mBank: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit PGGM erneut SRT-Marktgeschichte zu schreiben - diesmal durch die erste groß angelegte SRT-Transaktion in der MOEL-Region, die durch ein Portfolio von Projekten im Bereich erneuerbare Energien abgesichert ist. Die Transaktion stärkt unsere Kapitalbasis, baut auf unserer Position als führende Bank im Bereich der erneuerbaren Energien auf, erhöht unsere Kapazitäten für Neugeschäfte und unterstützt allgemein die Energiewende in Polen. Sie verdeutlicht die gemeinsame strategische Ausrichtung von mBank und PGGM auf Nachhaltigkeit und ESG. Ich möchte dem gesamten Team von PGGM und der mBank für den erfolgreichen Abschluss dieser wegweisenden Transaktion danken."

Über die mBank

Die 1986 gegründete mBank ist gemessen an der Bilanzsumme (zum Ende des ersten Halbjahres 2025) die fünftgrößte Universalbankengruppe Polens. Die Bank betreut rund 4,7 Millionen Privatkunden und 36.800 Firmenkunden in Polen sowie fast 1,2 Millionen Privatkunden in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Das Angebot der Bank umfasst Privatkunden-, KMU-, Firmenkunden- und Investmentbanking sowie weitere Finanzdienstleistungen wie Leasing, Factoring, gewerbliche Immobilienfinanzierung, Brokerage, Vermögensverwaltung, Versicherungsvertrieb, Unternehmensfinanzierung und Beratung im Bereich Kapitalmärkte. Die Commerzbank ist strategischer Anteilseigner der mBank und hält 69?% der Anteile.

https://www.mbank.pl/en/

Über PGGM Investment Management

PGGM Investment Management ist Teil des niederländischen gemeinnützigen Rentendienstleisters PGGM. Der Renteninvestor erfüllt einen sozialen Auftrag: die nachhaltige Anlage des Rentenkapitals von rund drei Millionen Teilnehmern des PFZW, des Rentensystems für den niederländischen Gesundheits- und Sozialbereich. Zum 30. September 2025 verwaltete PGGM IM weltweit 255 Milliarden Euro in öffentlichen und privaten Märkten. Weiterführende Informationen zu PGGM IM: annual-report-pggm-vermogensbeheer-b-v-2024.pdf

www.pggm.nl.

KONTAKT:

Piotr Rutkowski, Sprecher der mBank

mBank

+48 510 029 169

piotr.rutkowski@mbank.pl

https://www.mbank.pl/en/

Quelle: mBank