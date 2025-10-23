Der Versicherungsmakler MARTENS & PRAHL ist Mitgesellschafter bei Corporate Trust aus München. Das Unternehmen berät zu diversen Sicherheitsthemen - von Krisenmanagement bis Technical Cybersecurity. Damit erweitert MARTENS & PRAHL die Kompetenzen im Bereich Risk Management und Intelligence. MARTENS & PRAHL ist seit August 2025 Mitgesellschafter bei der Corporate Trust Business Risk & Crisis Management GmbH in München, wie jetzt bekannt wurde. Das Unternehmen will damit die Kompetenzen der Gruppe ...

