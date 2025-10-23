FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gestrichene Kaufempfehlung der Citigroup für die Aktien von RWE hat den Kurs am Donnerstag belastet. Allerdings konnten die Papiere des Energiekonzerns die Verluste gegen Mittag eingrenzen. Zuletzt belief sich der Abschlag noch auf 0,7 Prozent auf 40,21 Euro.

Im Tagestief waren RWE zeitweise um 2,8 Prozent gefallen und damit erstmals seit Anfang September kurzzeitig unter der 21-Tage-Linie gelandet. Diese gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend, der für die Aktien zuletzt steil nach oben verlief. In der vergangenen Woche erreichten sie den höchsten Stand seit Anfang 2024.

Die Erwartung umfangreicherer Aktienrückkäufe habe neben anderen Faktoren den Aktienkurs von RWE seit Jahresbeginn nach oben getrieben, schrieb Citigroup-Analyst Piotr Dzieciolowski. Eine Ausweitung der Aktienrückkäufe werde es wohl nur bei einer Verringerung der Kapitalausgaben geben.

Mit der Bilanz könne der Konzern zwar die geplanten Kapitalausgaben stemmen; Rückstellungen und die zu erwartenden Cash Flows machten eine Ausweitung der Aktienrückkäufe bis März 2026 aber unwahrscheinlich. So rechnet der Experte mit Rückstellungen von geschätzt fünf Milliarden Euro, vornehmlich für CO2-Emissionen von bis 2030 stillzulegenden Braunkohlekraftwerken./bek/ag/jha/