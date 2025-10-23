Baierbrunn (ots) -Wie gelang es der Medizin, Krankheiten zu bekämpfen, die über Jahrhunderte Leid und Schrecken verbreiteten? Die vierte Staffel des Publikumslieblings "Siege der Medizin", ein Podcast von gesundheit-hören, dem Audioangebot der Apotheken Umschau, widmet sich ab sofort den großen Seuchen und Volkskrankheiten - von Syphilis über Lepra bis hin zu Tuberkulose. Schauspielerin Andrea Sawatzki führt in fesselnder Erzählweise durch 13 neue Folgen.Die neue Staffel von Siege der Medizin, dem medizinhistorischen Podcast von gesundheit-hören, dem Audioangebot der Apotheken Umschau, richtet den Blick auf die Krankheiten selbst - und auf dem oft mühsamen, manchmal triumphalen Weg, sie zu verstehen, zu behandeln und einzudämmen. Die Folgen nehmen die Hörer:innen mit an die Orte und in die Zeiten, in denen diese Krankheiten Geschichte schrieben und zeigen, wie Impfungen, Medikamente oder chirurgische Verfahren die Wende brachten.Siege der Medizin verbindet Wissen und EmotionPodcast-Host Andrea Sawatzki (u.a. bekannt aus Tatort, Polizeiruf 110, Familie Bundschuh) macht Medizingeschichte mit ihrer unverwechselbaren Stimme lebendig. "Mich fasziniert, wie sehr diese Geschichten berühren können", sagt Andrea Sawatzki. "Wir erzählen sie spannend und zugleich fundiert. Jede Folge verbindet packende Schicksale mit evidenzbasiertem Wissen über Ursachen, Therapien und medizinische Durchbrüche. So können die Hörerinnen und Hörer nachvollziehen, wie die Medizin Schritt für Schritt Antworten gefunden hat."Das erzählerische Konzept wird durch ein unverwechselbares Sounddesign aus Musik und Geräuschen unterstützt. So entsteht eine Atmosphäre, die Wissen eindringlich vermittelt und zugleich emotional wirkt. "Mit 'Siege der Medizin' wollen wir Geschichte nicht nur erklären, wir wollen sie erlebbar machen", sagt Peter Glück, Chefredakteur Audio beim Wort & Bild Verlag. "Wir legen dabei großen Wert auf verlässliche Informationen. Unser Ziel ist es, evidenzbasiertes Gesundheitswissen mit einer fesselnden Erzählweise zu verbinden. Das unterscheidet uns von rein unterhaltenden Formaten und macht den Podcast für viele Zielgruppen relevant."Bewährtes Konzept - neue PerspektiveDie 13 neuen Folgen dauern jeweils knapp eine Stunde und erscheinen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Den Auftakt macht am 22. Oktober 2025 die Episode "Kampf gegen die Tuberkulose - kein Ende in Sicht?". Zwei Wochen später, am 5. November 2025, folgt die Episode "Süßer Fluch: Diabetes durch die Jahrtausende".Siege der Medizin richtet sich an alle, die spannende Geschichten hören wollen, sich für Medizinthemen begeistern und die Dramaturgie von True-Crime-Formaten schätzen.Die neuen Folgen kombinieren Erzählung, Interviews und inszenierte Szenen. Damit bleibt Siege der Medizin seiner erfolgreichen Mischung treu, rückt inhaltlich jedoch stärker die Krankheiten und ihre Bekämpfung in den Mittelpunkt. Dennis Ballwieser, Chefredakteur beim Wort & Bild Verlag, betont: "Seit dem Start am 15. September 2021 wurde unser Podcast bereits rund 1,4 Millionen Mal heruntergeladen oder gestreamt - ein überwältigender Erfolg, der uns sehr stolz macht. Für uns war deshalb klar: Siege der Medizin muss unbedingt weitergehen. Ich freue mich, dass wir nun mit der vierten Staffel starten und wünsche allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß beim Eintauchen in die großen Geschichten der Medizingeschichte."Hier geht es zum Trailer der neuen Staffel: bit.ly/3Jj53eF (https://open.spotify.com/episode/1u5VNoBA4tZh3Cjp2Jmb9z?si=zHqm08FYSVyDCYkHJA0R3w)Siege der Medizin auf einen BlickDer Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften und die Persönlichkeiten, die sie vorantrieben - spannend und plastisch erzählt von Schauspielerin Andrea Sawatzki. Sie löst seit der dritten Staffel Schauspieler Ulrich Noethen ab, der in den ersten beiden Staffeln Erzähler des Podcasts war. Neben Expert:innen lassen die Erzähler:innen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nehmen die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expert:innenstimmen sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Das kommt bei den Hörer:innen an: Mit inzwischen rund 1,4 Million Downloads und Streams und einer Top-Platzierung in den Apple-Charts der Gesundheitspodcasts gehört das Format zu den Publikumslieblingen.Kostenlos abrufbar ist Siege der Medizin auf gesundheit-hören.de (https://www.apotheken-umschau.de/podcast/) und überall dort, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.