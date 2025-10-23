Dr. Dennis Riedl: Palladium - Short-Squeeze-Potenzial

Anzeige / Werbung

Spezialfall mit extremer Volatilität - Angebotsengpässe treffen auf spekulative Shorts

Palladium ist das volatilste Edelmetall - und genau das macht es für Carsten Stork und Dr. Dennis Riedl so interessant. Ein Short-Squeeze könnte explosive Gewinne bringen.

Extremer Spezialfall

"Palladium ist ein Spezialfall - nichts für konservative Anleger", warnt Stork direkt. Das Metall zeigt extreme Preisschwankungen, enge Märkte und hohe spekulative Aktivität. "Wer hier investiert, muss Volatilität aushalten."

Strukturelle Angebotsengpässe

Palladium wird fast ausschließlich in Russland und Südafrika gefördert. "Die geopolitischen Risiken sind enorm", erklärt Riedl. Sanktionen, Minenstreiks oder politische Instabilität können das Angebot sofort kappen.

Katalysatoren-Nachfrage dominiert

Über 80% der Palladium-Nachfrage kommt aus Katalysatoren für Benzinmotoren. "Solange Verbrenner fahren, braucht die Welt Palladium", so Stork. Der Übergang zur E-Mobilität ist langsamer als erwartet.

Short-Positionen als Zünder

Spekulanten haben hohe Short-Positionen aufgebaut. "Wenn die Shorts covern müssen, kann das explosiv werden", analysiert Stork. Bei engen Märkten reichen kleine Auslöser für große Bewegungen.

Historische Präzedenzfälle

Palladium erlebte bereits mehrere Short-Squeezes. 2000 und 2020 schoss der Preis in kurzer Zeit um 100-200% nach oben. "Die Geschichte könnte sich wiederholen", meint Stork.

Extreme Risiken

Die Kehrseite: Palladium kann ebenso schnell abstürzen. E-Mobilität bedroht langfristig die Nachfrage, Rezession würde Autoverkäufe dämpfen, Substitution durch Platin ist möglich. "Das ist Hochrisiko-Investment", betont Riedl.

Timing ist entscheidend

Bei Palladium kommt es auf perfektes Timing an. "Wer zu spät kommt, kann massive Verluste erleiden", warnt Stork. Nur für erfahrene, spekulative Anleger geeignet.

Jahresendhosse fraglich

Anders als bei Silber und Platin ist die Jahresendhosse bei Palladium unsicherer. "Palladium folgt eigenen Regeln", so Riedl. Fundamentale Faktoren überwiegen Saisonalität.

Fazit

Palladium ist ein extremer Spezialfall mit Short-Squeeze-Potenzial. Strukturelle Angebotsengpässe, hohe Short-Positionen und enge Märkte könnten explosive Gewinne bringen. Aber die Risiken sind ebenso extrem - nur für hochspekulative Anleger geeignet.

