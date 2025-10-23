Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH
Betriebsergebnis steigt, aber Finanzergebnis drückt EBT ins Minus
Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J) hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Die Betriebsleistung lag mit € 3,8 Mio. rd. 36% unter dem Vorjahreswert von € 6 Mio. - wesentlich zur Betriebsleistung beigetragen haben erneut Bestandsveränderungen, die sich aber auf € 3,46 Mio. (Vj. € 5,44 Mio.) reduzierten. Das Betriebsergebnis indes verbesserte sich auf € 0,88 Mio. (Vj.: € 0,64 Mio.). Kursverluste in Höhe von fast € 1 Mio., die sich aus Wechselkurseffekten ergaben, belasteten das Finanzergebnis und drückten das EBT (€ -0, 53 Mio.; H1 24: € 0,17 Mio.).
Klimaziele, damit verbundene Programme, sowie ein hohes Investoreninteresse an ESG-Themen schaffen ein positives Marktumfeld für Green Bonds.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: AustriaEnergy_20251023_UnternehmensanleiheBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
