Hamburg (ots) -"God Friended Me - Die Freundschaftsanfrage" startet heute auf Bibel TV. Begleitet wird die US-Serie von einer aufeinander abgestimmten, interaktiven Plakat - und Social Media Kampagne. Die Folgen laufen auf Bibel TV immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen und werden samstags um 22:45 Uhr wiederholt. Außerdem ist "God Friended Me" auch in der Premium-Mediathek von Bibel TV verfügbar.Die Serie thematisiert die Frage nach der Existenz Gottes im digitalen Zeitalter und spielt im Spannungsfeld zwischen Glauben, Wissenschaft und dem Alltagsleben einer Großstadt. Im Zentrum steht dabei der Podcaster Miles (Brandon Michael Hall). Der junge New Yorker erhält auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von einem Account namens "Gott". Gemeinsam mit seinem Freund Rakesh (Suraj Sharma) und der Journalistin Cara (Violett Beane) versucht Miles herauszufinden, wer hinter der mysteriösen Freundschaftsanfrage steckt. Die Botschaften: Miles soll ihm unbekannten Menschen helfen, die in Schwierigkeiten geraten sind. Zunächst aus Neugier beginnt das Team, seine Aufträge aus dem Netz in die Tat umzusetzen. - Die Serie besteht aus 42 Episoden in zwei Staffeln."God Friended Me - Die Freundschaftsanfrage" verbindet die digitale mit der realen Lebenswelt und überträgt Social Media Aktivitäten in das "echte" Leben. Die Serie will jüngere Menschen dazu anregen, sich mit Fragen des Glaubens auseinanderzusetzen, ihre Umwelt aufmerksamer wahrzunehmen und auch konkret einzugreifen und zu helfen.Bibel TV Erstausstrahlung: "God Friended Me - Die Freundschaftsanfrage". Neue Serie, USA 2021. Ab heute, 23.Oktober, jeweils Do. um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.Weiterführende Links: Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar: http://www.bibeltv.de/presseÜber Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine umfassende Premium-Mediathek und verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV neben seinem eigenen Programm auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV) sowie über www.meingottesdienst.com/ Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden.Das Fernsehprogramm von Bibel TV ist neben dem Web-Stream im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) über ASTRA sowie in Deutschland über DVBT2 HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.