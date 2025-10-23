Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Anleihemarkt hat sich in dieser Woche kaum bewegt und zeigt eine abwartende Haltung, so die Börse Stuttgart.Der richtungweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe gegenüber der Vorwoche leicht von 130,06 Punkten auf 130,10 Punkte zugelegt. Die Renditen der Bundesanleihen hätten leicht nachgegeben: Die zehnjährige Bundesanleihe rentiere aktuell mit 2,55 Prozent nach 2,57 Prozent in der Vorwoche. Die dreißigjährige Anleihe liege bei 3,13 Prozent - ebenfalls ein leichter Rückgang gegenüber 3,16 Prozent in der Vorwoche. Die zurückhaltende Stimmung unter Marktteilnehmern sei vor allem dem Fehlen marktrelevanter Konjunkturdaten geschuldet. Neue Impulse würden erst mit der Bekanntgabe der Inflationszahlen aus den USA zum Wochenausklang erwartet. ...

