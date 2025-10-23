Die CATL-Tochter Brunp Recycling gibt Aufschluss über ihre neuesten Rückgewinnungs-Quoten im Akkurecycling: Nickel, Kobalt und Mangan extrahiert die chinesische Firma aus Batterieschrott fast zu 100 Prozent, Lithium nach eigenen Angaben zu 96,5 Prozent. Brunp Recycling erzielt die gestiegenen Rückgewinnungsraten laut dem Portal CN EV Post durch seine proprietäre DRT-Technologie ("Directional Recycling Technology") und gibt für das Recycling von Nickel, ...

