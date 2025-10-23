LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 18 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar enttäuschend gewesen, schrieb Alice Jennings am Mittwochnachmittag im Nachgang der Geschäftszahlen. Die Aktien des Softwareanbieters seien allerdings zu günstig, um nicht positiv zu denken. Der Wiederaufbau des Anlegervertrauens werde aber eine Herausforderung./ag/ajx



