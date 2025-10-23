Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity Research GmbH



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics Inc Company Name: Cardiol Therapeutics Inc ISIN: CA14161Y2006 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 23.10.2025 Target price: USD 8.50 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his USD 8.50 price target.



Abstract:

Cardiol Therapeutics (Cardiol) has announced a private placement raising gross proceeds of USD 11.4m, extending its cash runway into Q3 2027 (previous guidance: Q3 2026). The capital raise fully funds the pivotal MAVERIC phase III trial in recurrent pericarditis (RP) through to New Drug Application (NDA) submission with the FDA, and provides sufficient resources to advance CRD-38, the company's next-generation subcutaneous heart-failure therapy, into clinical development. Importantly, Cardiol will present new data from the ARCHER phase II acute myocarditis (AM) trial at a cardiology conference in November 2025. Cardiol's new data will highlight the magnitude of reduction in left-ventricular (LV) mass - a key predictor of long-term cardiac outcomes. The presentation represents the next major inflection point for Cardiol, with potential read-through not only for the acute myocarditis indication but also for the company's broader anti-inflammatory platform, including CRD-38's significantly larger heart-failure opportunity. We view the transaction as a well-timed move that removes funding uncertainty, reinforces execution capability, and enhances strategic flexibility ahead of ongoing partnership discussions. Based on unchanged estimates, we reiterate our BUY rating and unchanged price target of USD 8.50 (upside: 614%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 8,50.



Zusammenfassung:

Cardiol Therapeutics (Cardiol) hat eine Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von USD 11,4 Mio. bekannt gegeben, wodurch sich die Liquiditätsreichweite bis ins dritte Quartal 2027 verlängert (bisherige Prognose: Q3 2026). Die Kapitalerhöhung finanziert vollständig die entscheidende MAVERIC-Phase-III-Studie zur rezidivierenden Perikarditis (RP) bis zur Einreichung des Zulassungsantrags (New Drug Application, NDA) bei der FDA und stellt ausreichende Ressourcen bereit, um CRD-38, die subkutane Herzinsuffizienztherapie der nächsten Generation des Unternehmens, in die klinische Entwicklung zu bringen. Wichtig ist, dass Cardiol im November 2025 auf einer Kardiologiekonferenz neue Daten aus der Phase-II-Studie ARCHER zur akuten Myokarditis (AM) vorstellen wird. Die neuen Daten von Cardiol werden das Ausmaß der Verringerung der linksventrikulären (LV) Masse hervorheben - ein wichtiger Prädiktor für langfristige kardiale Ergebnisse. Die Präsentation stellt den nächsten wichtigen Inflection Point für Cardiol dar, mit potenziellen Auswirkungen nicht nur für die Indikation der akuten Myokarditis, sondern auch für die breitere entzündungshemmende Plattform des Unternehmens, einschließlich der deutlich größeren Marktchance von CRD-38 im Bereich Herzinsuffizienz. Wir betrachten die Transaktion als einen zeitlich gut abgestimmten Schritt, der die Unsicherheit hinsichtlich der Finanzierung beseitigt, die Umsetzungskapazitäten stärkt und die strategische Flexibilität im Vorfeld der laufenden Partnerschaftsgespräche erhöht. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser unverändertes Kursziel von USD 8,50 (Aufwärtspotenzial: 614%).



