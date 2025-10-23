Weinfelden (ots) -Lidl, einer der führenden Detailhändler in der Schweiz und Europa, gibt die Verlängerung seiner erfolgreichen UEFA-Partnerschaft bekannt und wird sein Engagement im Frauenfussball als Partner der UEFA Frauen-Nationalmannschaftswettbewerbe im Fussball bis 2030 fortführen. Nach dem phänomenalen Erfolg der UEFA Women's EURO 2025 in der Schweiz, die weltweit über 400 Millionen Fans erreicht hat, ist Lidl nun Partner der UEFA Women's EURO 2029, der Women's European Qualifiers 2028/29 und der UEFA Women's Nations League 2025, 2027 und 2029 und vertieft damit sein Engagement für die Förderung von Gesundheit, Bewusstsein und Empowerment durch Sport.Ausweitung des Engagements von Lidl für den Frauenfussball: 2025-2030Die erweiterte UEFA-Partnerschaft im Frauenfussball umfasst die folgenden Turniere:- UEFA Women's EURO 2029- Europäische Frauen-Qualifikationsturniere 2028/29- UEFA Women's Nations League 2025, 2027 und 2029Bei der UEFA Women's EURO 2029 wird das beliebte Lidl Kids Team wieder dabei sein und Kindern die einmalige Gelegenheit bieten, Hand in Hand mit den Stars des Frauenfussballs auf das Spielfeld zu laufen und die nächste Generation von Sportlern und Fans zu inspirieren.Auf aussergewöhnlichem Erfolg aufbauenDer Grundstein für diese erweiterte Partnerschaft wurde mit den bemerkenswerten Turnieren der letzten zwei Jahre gelegt. In diesem Jahr konnte die UEFA Women's EURO 2025 in der Schweiz diesen Erfolg weiter ausbauen, da Lidl in allen acht Austragungsstätten und Stadien präsent war. Das Turnier begrüsste über 650.000 Fans in den Stadien und erreichte mehr als 400 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt. Im Rahmen seiner Marken-Aktivierungen verteilte Lidl über 250'000 Obstbecher in den Fanzonen und vor den Stadien, um eine gesunde Lebensweise zu fördern. Mit Stolz stellte Lidl ausserdem das Lidl Awareness Team auf. Knapp 60 Lidl Mitarbeitende, sorgten dafür, dass sich alle Fans sicher und respektiert fühlten sowie die Werte von Verbundenheit und Vielfalt verkörperten.Im Mittelpunkt der Aktivitäten von Lidl zur UEFA Women's EURO 2025 stand das Engagement, Mädchen und junge Frauen zu inspirieren. Der Detailhändler veranstaltete ein internationales Lidl Youth Camp in Basel, das 100 Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren aus 18 Ländern zusammenbrachte und ihnen fachkundiges Coaching, Ernährungsworkshops und die Möglichkeit bot, dauerhafte Freundschaften zu schliessen. Darüber hinaus wurden auf dem Lidl Frischefeld in Rapperswil-Jona mehr als zwölf Tonnen frisches Obst und Gemüse angebaut sowie an Bedürftige gespendet, was das Engagement von Lidl für eine bewusste Ernährung und für die Gemeinschaft unterstreicht.Gleichberechtigte Leidenschaft im Sport schaffenMit dieser Partnerschaft setzt sich Lidl für eine gleichberechtigte Begeisterung und Unterstützung des Frauenfussballs ein. Durch den gleichen Einsatz für Sichtbarkeit, Aktivierung und Fan-Engagement wie bei Männersport trägt Lidl dazu bei, dass der Frauensport die leidenschaftliche Unterstützung erhält, die er verdient.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100936103