© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst

Die Goldrallye ist Geschichte: Nach einem beispiellosen Höhenflug ist der Markt tief ins Minus gerutscht. Experten sprechen von einer schmerzhaften, aber längst überfälligen Korrektur.Nach der Rekordrallye über 4.300 US-Dollar hat der Goldpreis eine heftige Korrektur hingelegt - und sich am Donnerstag leicht stabilisiert. Das Edelmetall notierte zuletzt bei 4.122 US-Dollar je Unze. Laut Bloomberg verzeichneten goldgedeckte ETFs am Mittwoch den größten Tagesabfluss seit Mai. Marktbeobachter sprechen von einer überfälligen Bereinigung nach einer Rallye, die den Kurs um mehr als 65 Prozent seit Jahresbeginn nach oben getrieben hatte. Besonders Keith Lerner, Chefstratege bei Truist Advisory …