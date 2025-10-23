Die Versicherungsbranche schwankt zwischen digitalen Schlagworten und analogen Routinen. Doch die Wahrheit ist: Kunden leben längst hybrid - online wie offline. Erfolgreich ist, wer Sichtbarkeit im Netz mit Verbindlichkeit im persönlichen Kontakt verbindet: der Versicherungsmakler 2.0. Eine Kolumne von Andreas Wollermann, Berater und Trainer für Versicherer und Finanzdienstleister unter der Wortmarke GENsurance®Die Versicherungswirtschaft liebt große Schlagworte: Digitalisierung, Transformation, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.