Die Versicherungsbranche schwankt zwischen digitalen Schlagworten und analogen Routinen. Doch die Wahrheit ist: Kunden leben längst hybrid - online wie offline. Erfolgreich ist, wer Sichtbarkeit im Netz mit Verbindlichkeit im persönlichen Kontakt verbindet: der Versicherungsmakler 2.0. Eine Kolumne von Andreas Wollermann, Berater und Trainer für Versicherer und Finanzdienstleister unter der Wortmarke GENsurance®Die Versicherungswirtschaft liebt große Schlagworte: Digitalisierung, Transformation, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact