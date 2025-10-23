Dr. Dennis Riedl: PayPal - Jahresend-Rallye-Kandidat

Anzeige / Werbung

Technische Erholung trifft auf fundamentale Fragezeichen - Spekulativer Herbst-Trade

PayPal könnte von der Jahresend-Rallye profitieren - doch Dr. Dennis Riedl mahnt zur Vorsicht. Die Aktie ist ein spekulativer Trade, kein langfristiges Investment.

Technische Erholung im Gange

"PayPal zeigt technische Erholungssignale nach Jahren der Underperformance", erklärt Riedl. Die Aktie hat wichtige Widerstände durchbrochen und könnte von der saisonalen Stärke im vierten Quartal profitieren. "Technisch sieht es interessant aus."

Fundamentale Herausforderungen bleiben

Doch die fundamentale Story überzeugt nicht. "PayPal kämpft mit stagnierenden Nutzerzahlen, Wettbewerbsdruck durch Apple Pay, Google Pay und Buy-Now-Pay-Later-Anbieter", analysiert Riedl. Die Margen erodieren, das Wachstum stagniert.

Jahresend-Rallye als Katalysator

Die "schönste Börsenphase des Jahres" - Oktober bis Januar - könnte PayPal Auftrieb geben. "Historisch performen Aktien in dieser Phase stark", betont Riedl. Saisonalität und technische Momentum könnten zusammenspielen.

Spekulativer Trade, kein Investment

Riedl positioniert PayPal klar als spekulativen Trade, nicht als langfristiges Investment. "Wer hier einsteigt, sollte einen klaren Exit-Plan haben", warnt er. Stop-Loss-Marken sind essentiell.

Wettbewerbsdruck intensiviert sich

Apple Pay und Google Pay gewinnen Marktanteile, Stripe dominiert im B2B-Bereich, Klarna und Affirm greifen im BNPL-Segment an. "PayPal verliert auf allen Fronten", so Riedl. Die Differenzierung fehlt.

Nutzerwachstum stagniert

Die aktiven Nutzer wachsen kaum noch. "Ohne Nutzerwachstum fehlt der langfristige Wachstumstreiber", erklärt Riedl. Monetarisierung der Bestandskunden stößt an Grenzen.

Margenerosion belastet

Die operativen Margen sinken kontinuierlich. "Wettbewerb und Investitionen in neue Produkte belasten die Profitabilität", analysiert Riedl. Die Guidance enttäuscht regelmäßig.

Risiko-Rendite-Profil

Für spekulative Trader mit kurzem Zeithorizont könnte PayPal interessant sein. "Aber langfristige Investoren sollten die Finger davon lassen", mahnt Riedl. Das Risiko überwiegt.

Fazit

PayPal ist ein spekulativer Jahresend-Rallye-Kandidat mit technischen Erholungssignalen. Doch fundamentale Herausforderungen - Wettbewerbsdruck, stagnierende Nutzerzahlen, Margenerosion - bleiben bestehen. Riedl empfiehlt PayPal nur als kurzfristigen Trade mit klarem Exit-Plan, nicht als langfristiges Investment.

