Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 46/25Freitag, 14.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeit beachten:4.45 Iran und die BombeVom Partner zum FeindDeutschland 2022ZDF-History: Das Tschernobyl-Vermächtnis - entfällt!!!Woche 47/25Samstag, 15.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeiten beachten:5.30 Iran und die BombeAuf dem Weg zur AtommachtDeutschland 20226.15 Leschs KosmosAusgestrahlt? Strom ohne AtomDeutschland 2023Sonntag, 16.11.Bitte Programmänderung beachten:6.00 65 Jahre "Bravo" - Liebe, Stars und Dr. SommerDeutschland 2021Falsche Gnade? - Justizversagen in der Wendezeit - entfällt!!!Dienstag, 18.11.Bitte Programmänderung beachten:7.00 ZDF-HistoryDeutsche Verschwörungsmythen: Reichsbürger und QuerdenkerDeutschland 2023Leschs Kosmos: Fake oder Fakt - entfällt!!!Mittwoch, 19.11.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Die härtesten Orte der WeltPiraten auf dem AmazonasFrankreich 2023ZDF.reportage: Usedom im Winter - entfällt!!!Donnerstag, 20.11.Bitte Programmänderung und Beginnzeiten beachten:7.30 Die SpurRoblox - Kinderspiel für Cybergroomer?Deutschland 20258.15 Jung, online, süchtigSexting und PornosSpanien 20229.00 Jung, online, süchtigGaming und GamblingSpanien 20229.45 Jung, online, süchtigDroge BildschirmSpanien 2022Drogen-Land: Cannabis an der Küste - entfällt!!!Freitag, 21.11.Bitte Programmänderung beachten:7.00 planet e.: Kalter Krieg und KlimawandelAtommüll in der SüdseeDeutschland 2025Kanadas größte Katastrophe - entfällt!!!Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6143797