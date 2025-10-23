Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 46/25
Freitag, 14.11.
Bitte Programmänderung und Beginnzeit beachten:
4.45 Iran und die Bombe
Vom Partner zum Feind
Deutschland 2022
ZDF-History: Das Tschernobyl-Vermächtnis - entfällt!!!
Woche 47/25
Samstag, 15.11.
Bitte Programmänderung und Beginnzeiten beachten:
5.30 Iran und die Bombe
Auf dem Weg zur Atommacht
Deutschland 2022
6.15 Leschs Kosmos
Ausgestrahlt? Strom ohne Atom
Deutschland 2023
Sonntag, 16.11.
Bitte Programmänderung beachten:
6.00 65 Jahre "Bravo" - Liebe, Stars und Dr. Sommer
Deutschland 2021
Falsche Gnade? - Justizversagen in der Wendezeit - entfällt!!!
Dienstag, 18.11.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 ZDF-History
Deutsche Verschwörungsmythen: Reichsbürger und Querdenker
Deutschland 2023
Leschs Kosmos: Fake oder Fakt - entfällt!!!
Mittwoch, 19.11.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Die härtesten Orte der Welt
Piraten auf dem Amazonas
Frankreich 2023
ZDF.reportage: Usedom im Winter - entfällt!!!
Donnerstag, 20.11.
Bitte Programmänderung und Beginnzeiten beachten:
7.30 Die Spur
Roblox - Kinderspiel für Cybergroomer?
Deutschland 2025
8.15 Jung, online, süchtig
Sexting und Pornos
Spanien 2022
9.00 Jung, online, süchtig
Gaming und Gambling
Spanien 2022
9.45 Jung, online, süchtig
Droge Bildschirm
Spanien 2022
Drogen-Land: Cannabis an der Küste - entfällt!!!
Freitag, 21.11.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 planet e.: Kalter Krieg und Klimawandel
Atommüll in der Südsee
Deutschland 2025
Kanadas größte Katastrophe - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6143797
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6143797
