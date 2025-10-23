Die neue Serie vereint Stimmen aus aller Welt zu Diskussionen auf der Suche nach Wahrheit

Doha Debates der Qatar Foundation hat am 21. Oktober eine neue Serie seines Flaggschiff-Programms, Doha Debates gestartet. Die in Zusammenarbeit mit Al Jazeera Digital produzierte Diskussionsreihe präsentiert prominente Gäste, mutige globale Themen und einen erneuerten Fokus auf offenen, wahrheitssuchenden Dialog.

Qatar Foundation's Doha Debates launches new debate season, bringing global voices together for truth-seeking discussions. (photo: AETOSWire)

Die achtteilige Serie wird bis zum 9. Dezember wöchentlich dienstags ausgestrahlt und befasst sich mit drei übergreifenden Themen: Freiheit, große Erzählungen und Familie. In jeder Folge diskutieren führende Denker und junge Changemaker über aktuelle Themen, die die Menschheit bewegen, von Meritokratie bis zu sozialen Medien, von Liebe bis zu Architektur, von alten Traditionen bis zur Zukunft der Arbeit.

Zum Auftakt der Saison stand eine Debatte über den Neofeudalismus im Mittelpunkt. Zu den Gästen gehörten Yanis Varoufakis, Ökonom und früherer Finanzminister von Griechenland, Evgeny Morozov, Technologiekritiker und Gründer von The Syllabus, Daniel Susskind, Autor von A World Without Work, und Nanjira Sambuli, Verfechter digitaler Rechte und Wissenschaftler. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, ob der moderne Kapitalismus die Gesellschaft befreit oder einengt, und erörtern, wie wirtschaftliche Macht, öffentliche Verantwortung und menschliche Würde in der heutigen globalen Wirtschaft miteinander verflochten sind.

"Diese Saison knüpft an die Mission von Doha Debates an, den offenen Austausch sowie echtes gegenseitiges Verständnis zu fördern", sagte Amjad Atallah, Managing Director von Doha Debates. "In einer Zeit, in der Lärm oft Nuancen verdrängt, ermutigen wir das Publikum, kritisch zu denken und sich offen und einfühlsam mit unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen."

Carlos Van Meek, Director of Digital Innovation Programming bei Al Jazeera, kommentierte die Co-Produktion wie folgt: "Doha Debates verkörpert die Art von mutigem, offenem Dialog, für den Al Jazeera Digital steht ehrliche Gespräche, die Annahmen in Frage stellen und gegenseitiges Verständnis schaffen. Wir fühlen uns geehrt, an einem so inspirierenden Projekt und seinen Mitarbeitenden beteiligt zu sein."

Die in Doha gedrehte Sendung bleibt ihrem Majlis-Stil treu, der in der katarischen Tradition des offenen Dialogs verwurzelt ist. Das Format legt Wert auf respektvolles Zuhören, Neugier und Aufgeschlossenheit, um einen offenen Austausch zu ermöglichen, der intellektuelle Vielfalt und gemeinsame Menschlichkeit würdigt.

Die neue Saison wartet zudem mit einem überarbeiteten visuellen Erscheinungsbild auf, das vom charakteristischen geometrischen Design von Doha Debates inspiriert ist und die Dynamik und Vernetztheit der globalen Gespräche widerspiegelt.

Neben den Debatten wird Doha Debates sein breites Programmangebot durch Bürgerversammlungen und neue Podcast-Folgen fortsetzen und damit dem Publikum mehr Möglichkeiten bieten, sich an den Gesprächen zu beteiligen.

Die vollständigen Episoden finden Sie auf DohaDebates.com und dem YouTube-Kanal von Doha Debates.

Über Doha Debates

Doha Debates bringt eine Avantgarde intellektuell neugieriger Wahrheitssuchender zusammen, um konstruktiv über Meinungsverschiedenheiten zu diskutieren und so eine bessere Zukunft zu gestalten. Im Mittelpunkt steht Einigkeit statt Spaltung und wir fördern Gespräche, die uns zusammenführen, anstatt uns zu trennen.

Erfahren Sie mehr unter DohaDebates.com

