Ältere Festplatten von Western Digital drohen aufgrund von Firmware-Problemen auszufallen. Datenrettungsexperten erklären, was jetzt zu tun ist. Das Problem betrifft laut dem Datenrettungsunternehmen 030 Datenrettung Berlin mindestens 14 verschiedene WD-Festplatten mit Kapazitäten zwischen 2 und 6 Terabyte. Zu den betroffenen Serien zählen demnach WD Blue (für PCs), WD Red (für NAS-Systeme) und WD Purple (etwa für Videoüberwachung). Die Datenrettungsfirmen ...

