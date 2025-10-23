Forschende der Technischen Universität München versetzen einen 25-Jährigen in die Lage, über ein Hirn-Interface einen Mauscursor und später sogar Teile eines Roboters mit seinen Gedanken zu kontrollieren. Derzeit läuft das Training. Ein 25-jähriger Deutscher hat als erster Querschnittsgelähmter in Europa eine Gehirn-Computer-Schnittstelle eingesetzt bekommen. Der fünfstündige Eingriff fand vor wenigen Wochen am Universitätsklinikum der Technischen ...

