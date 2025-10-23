Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle hat von der irischen Zentralbank die Zulassung für die ersten vier börsengehandelten Fonds (ETFs) des Hauses im europäischen Markt erhalten, so die Experten von "FONDS professionell". Dies habe der Anbieter mitgeteilt. Demnach sollten die aktiv gelenkten Vehikel in den kommenden Wochen an der Deutschen Börse in Frankfurt sowie der Schweizer und der Londoner Börse notiert werden. Von der sogenannten "Quant Redefined"-Serie sollten zunächst ein ETF auf US- und einer auf europäische Aktien an den Start gehen. Zwei weitere ETFs auf globale und Schwellenländer-Aktien sollten folgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...