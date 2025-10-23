Vergangenes Jahr hatte General Motors seine Robotaxi-Sparte Cruise dicht gemacht, wollte das Know-how daraus aber für Anwendungen in regulären Pkw verwenden. Nun gibt's dazu die erste konkrete Ankündigung: Der Cadillac Escalade IQ soll 2028 als erstes Konzern-Fahrzeug hochautomatisiertes Fahren auf Level 3 bekommen. Bisher gibt es in den USA nur ein einziges zugelassenes Advanced Driver Assistance System (ADAS), mit dem sogenannte "eyes-off, hands-off"-Fahrten ...

