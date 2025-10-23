Während in Hamburg und Berlin ambitionierte E-Bus-Pläne einkassiert wurden, hält Freiburg an seinem Ziel einer 100-prozentigen Elektrobus-Flotte bis 2030 fest. Zwar ist Freiburg kleiner, die 230.000-Einwohner-Stadt im Breisgau hat aber immerhin 83 Busse im Betrieb. Und fährt dank den neuesten XXL-Stromern nun bereits stets am Wochenende gänzlich elektrisch. Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) hat sich den klimaneutralen Linienbetrieb bis 2030 auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
