Nokia überzeugt mit einem solidem Quartal und der KI-Fantasie. Die steigenden Umsätze aus dem Rechenzentrums-Geschäft wecken neue Hoffnungen am Markt.Die Aktie von Nokia legte am Donnerstag kräftig zu, nachdem der finnische Netzwerkausrüster überraschend starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Vor allem die steigende Nachfrage aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Rechenzentren sorgte für Rückenwind. Umsatz übertrifft Erwartungen deutlich Nokia erzielte im Quartal bis Ende September einen bereinigten operativen Gewinn von 435 Millionen Euro, deutlich über den von Bloomberg erwarteten 324,2 Millionen Euro. Zwar lag das Ergebnis rund 10 Prozent unter dem Vorjahreswert, …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.