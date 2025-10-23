Der Oktober bringt trotz seiner sonst bullishen Saison kaum Bewegung in den Kryptomarkt - Bitcoin und Ethereum stagnieren, während Hyperliquid als einziges heraussticht.Der Kryptomarkt präsentiert sich am Donnerstag weitgehend stabil mit Ausnahme von Hyperliquid. Während Anleger auf frische US-Inflationsdaten und das nächste Fed-Meeting warten, bleibt die Volatilität auffallend gering. Bitcoin stabil, Hyperliquid explodiert Bitcoin (BTC) notiert aktuell bei 109.431 US-Dollar und liegt damit 1,25 Prozent im Plus. Ethereum (ETH) gewinnt 1,2 Prozent auf 3.888 US-Dollar, während BNB um 3,57 Prozent auf 1.100 US-Dollar steigt. XRP legt leicht um 1 Prozent zu, Solana (SOL) um 2,4 Prozent. Der …

