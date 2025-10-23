© Foto: OpenAI

Im Jahr 2025 haben mehrere Unternehmen aus dem Bereich Quanten-Computing außergewöhnliche Kursgewinne erzielt. Hier sind einige der führenden Aktien, die profitiert haben.D-Wave Quantum D-Wave Quantum hat sich im Jahr 2025 mit einer Kurssteigerung von rund 190 Prozent als starker Wert im Quanten-Computing-Segment gezeigt. Der Antrieb liegt in mehreren Faktoren: Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal ein Umsatzplus von 509 Prozent gegenüber dem Vorjahr (ca. 15 Mio. US-Dollar) und reduzierte gleichzeitig seinen Nettoverlust deutlich - ein Signal an den Markt, dass die noch junge Technologie erste kommerzielle Spuren hinterlässt. Analysten zeigen sich überwiegend optimistisch: So …