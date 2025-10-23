blau direkt hat seine Geschäftsführung neu formiert: Neben den bisherigen Geschäftsführern Heiko Kobold, Hannes Heilenkötter und Dirk Henkies verstärken Ait Voncke, Oliver Drewes und Stephan Schinnenburg das Leitungsteam. Der Technologieanbieter blau direkt hat den Umbau der Geschäftsführung abgeschlossen. Neben den bisherigen Geschäftsführern Heiko Kobold, Hannes Heilenkötter und Dirk Henkies gehören Ait Voncke, Oliver Drewes und Stephan Schinnenburg der Führungsriege an. Im August hatte Dr. Kai-Uwe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact