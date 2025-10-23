Zum 20. Jubiläum des Awards Unternehmer-Ass findet am 28.10.2025 auf der DKM der Zukunftstag deutscher Vermittler statt. Dieser bietet Tipps und Impulse für aktuelle Vertriebs- und Betriebsthemen und wird vom Institut Ritter veranstaltet. Am Dienstag, den 28.10.2025, noch vor dem offiziellen Beginn der DKM in Dortmund, findet in der Speaker's Corner der Zukunftstag deutscher Vermittler statt, veranstaltet vom Institut Ritter und geleitet von Steffen Ritter. Der Zukunftstag wird vom 20-jährigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
