Der US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat im dritten Quartal deutlich mehr Vertragskunden gewonnen als erwartet und seine Jahresziele nach oben korrigiert. Trotz der starken Zahlen gerät die Aktie im vorbörslichen Handel unter Druck. Grund dafür sind erhöhte Investitionspläne. Die Muttergesellschaft fällt ebenfalls zurück.In den drei Monaten bis Ende September stieg die Zahl der Vertragskunden um eine Million - so stark wie seit über zehn Jahren nicht mehr in einem dritten Quartal. Analysten hatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär