kundenservice@finanzen100.de

Die Wall Street tendierte gestern leichter. Alle Segmente hatten Abgaben zu verzeichnen. Im Handelsverlauf gab es Abschläge von bis zu zwei Prozent in den Indizes. Zur Schlussglocke konnten die Verluste aber reduziert werden. An der NASDAQ verblieb ein Minus von knapp einem Prozent. Die Techwerte waren die Treiber der Schwäche. Viele KI-Werte wurden abverkauft, das war überfällig.Betroffen sind besonders jene mit 20-fachen Umsatzbewertungen, KGVs von über 50 oder roten Zahlen. Solche Fahnenstangen können sich auch mal halbieren und zum Beispiel auf ihre 200-Tages-Linie zurücklaufen. Auch Titel die sich grundsätzlich gut rechnen lassen, aber auch als KI-Play eingestuft werden, waren betroffen. MARVELL fällt zum Beispiel in diese Kategorie. In solchen Fällen geht es demnächst darum die neuen Abstauberkurse zu finden.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Sie hier bei unserem Partnerwieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!