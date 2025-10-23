Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Ziel der Anlagepolitik des Apus Capital Defence Fonds (ISIN DE000A2DR1W1/ WKN A2DR1W) ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften, so die Experten von Aramea Asset Management.Hierzu investiere der Fonds weltweit in Aktien der Schlüsselakteure der modernen Sicherheitsarchitektur. Die Megatrends IT-Sicherheit, Verteidigung und kritische Infrastruktur stünden im Zentrum der Investmentstrategie. Die Selektion der Zielunternehmen erfolge durch eigene Fundamentalanalyse und führe zu einem Portfolio von ca. 50 Titeln. Derivative Instrumente und Techniken könnten sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.