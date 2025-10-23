Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Ziel der Anlagepolitik des Apus Capital Defence Fonds (ISIN DE000A2DR1W1/ WKN A2DR1W) ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften, so die Experten von Aramea Asset Management.Hierzu investiere der Fonds weltweit in Aktien der Schlüsselakteure der modernen Sicherheitsarchitektur. Die Megatrends IT-Sicherheit, Verteidigung und kritische Infrastruktur stünden im Zentrum der Investmentstrategie. Die Selektion der Zielunternehmen erfolge durch eigene Fundamentalanalyse und führe zu einem Portfolio von ca. 50 Titeln. Derivative Instrumente und Techniken könnten sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
