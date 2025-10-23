Die schwedische Möbelhauskette Ikea und der norwegische Ladeanbieter Mer haben am Einrichtungshaus in Sindelfingen einen neuen Ladepark mit 20 Schnellladepunkten eröffnet. Dieser ist Teil des deutschlandweiten Ladeinfrastruktur-Ausbaus der beiden Unternehmen, der den Aufbau von mehr als 1.000 Ladepunkten an 54 Ikea-Standorten vorsieht. "Die neuen Ladepunkte bieten verschiedene Ladeoptionen für alle Bedürfnisse - vom Normalladen bis zum Hyperschnellladen", ...

