© Foto: Dall-E

Cathie Wood nutzt den Rücksetzer bei Robinhood für einen Kauf über 21 Millionen US-Dollar und setzt damit erneut auf die Zukunft des Krypto-Fintechs.Nach einer fulminanten Kursrallye seit Jahresbeginn nutzt Starinvestorin Cathie Wood den jüngsten Rücksetzer bei Robinhood für einen massiven Nachkauf. Laut einer Offenlegung ihres Fondsunternehmens Ark Invest erwarb Wood über zwei ihrer börsengehandelten Fonds (ETFs) Robinhood-Aktien im Gesamtwert von rund 21,3 Millionen US-Dollar. Der Ark Innovation ETF erwarb 131.049 Robinhood-Aktien und der Ark Next Generation Internet ETF kaufte weitere 36.440 Aktien. Insgesamt machen Robinhood-Anteile mittlerweile rund 19 Prozent der beiden Fonds aus. …