Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 23
[23.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.10.25
|IE000LZC9NM0
|8,767,465.00
|USD
|0
|71,353,405.29
|8.1384
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.10.25
|IE000DOZYQJ7
|3,255,387.00
|EUR
|0
|19,221,624.19
|5.9046
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.10.25
|IE000GETKIK8
|56,336.00
|GBP
|0
|612,864.58
|10.8787
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.10.25
|IE000XIITCN5
|616,779.00
|GBP
|0
|5,124,184.45
|8.308
© 2025 PR Newswire