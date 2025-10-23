Anzeige
Donnerstag, 23.10.2025
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 23

[23.10.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
23.10.25 IE000LZC9NM0 8,767,465.00 USD 0 71,353,405.29 8.1384
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
23.10.25 IE000DOZYQJ7 3,255,387.00 EUR 0 19,221,624.19 5.9046
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
23.10.25 IE000GETKIK8 56,336.00 GBP 0 612,864.58 10.8787
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
23.10.25 IE000XIITCN5 616,779.00 GBP 0 5,124,184.45 8.308

